Волейболистки московского «Динамо» стали первыми финалистками Кубка России

Волейболистки московского «Динамо» выиграли у «Уралочки-НТМК» из Свердловской области и вышли в финал Кубка России.
«Финал четырёх» Кубка России проходит в Казани 25-26 декабря. «Динамо» в полуфинале победило «Уралочку» со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:20, 25:20). Второй финалист определится позже, в матче казанского «Динамо» и «Локомотива» из Калининградской области.
Московское «Динамо» является действующим обладателем Кубка России по волейболу среди женских команд. Чаще всех этот трофей выигрывало «Заречье» (Одинцово) — шесть раз. Волейболистки становились победителями Кубка России в 1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 годах.
Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх»
Женщины. Полуфинал
Динамо (Москва) — «Уралочка-НТМК » (Свердловская область) — 3:1 (25:22, 15:25, 25:20, 25:20).
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