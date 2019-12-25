Волейболистки московского «Динамо» стали первыми финалистками Кубка России

Волейболистки московского «Динамо» выиграли у «Уралочки-НТМК» из Свердловской области и вышли в финал Кубка России.

«Финал четырёх» Кубка России проходит в Казани 25-26 декабря. «Динамо» в полуфинале победило «Уралочку» со счётом 3:1 (25:22, 15:25, 25:20, 25:20). Второй финалист определится позже, в матче казанского «Динамо» и «Локомотива» из Калининградской области.

Московское «Динамо» является действующим обладателем Кубка России по волейболу среди женских команд. Чаще всех этот трофей выигрывало «Заречье» (Одинцово) — шесть раз. Волейболистки становились победителями Кубка России в 1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007 годах.

Волейбол. Кубок России. «Финал четырёх»

Женщины. Полуфинал



Динамо (Москва) — «Уралочка-НТМК » (Свердловская область) — 3:1 (25:22, 15:25, 25:20, 25:20).