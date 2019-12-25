Норвежский гроссмейстер Карлсен: неважно, где побеждать — в Москве или Петербурге

Норвежский шахматист Магнус Карлсен ставит перед собой самые высокие задачи на чемпионатах мира по рапиду и блицу в Москве. В прошлом году соревнования прошли в Санкт-Петербурге. В рапиде победу одержал россиянин Даниил Дубов, в блице — Карлсен.
«Мне сложно ответить, какое соревнование для меня важнее. Я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи, задачи победить. Предстоящие турниры — не исключение. Мне нравится и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Где лучше побеждать? Это уже значения не имеет», — приводит слова Карлсена ТАСС.
Чемпионаты мира по рапиду и блицу будут проходить с 26 по 30 декабря в Москве, в «Лужниках». В них примут участие более 250 шахматистов, включая россиянина Владимира Крамника, который в январе объявил об окончании профессиональной карьеры.
- 25 декабря 2019
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