Кокшаров: рассчитывать на Игропуло на чемпионате Европы точно не стоит

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о решении кадровых проблем в преддверии чемпионата Европы 2020 года.

«Мы рискуем остаться без левшей на позиции правого полусреднего. Недавний разговор с Костей Игропуло подтвердил, что проблемы с восстановлением у него окончательно не решены. И на него рассчитывать нам точно не стоит. В ближайшее время доктора обещают вернуть в строй Диму Киселёва. Но ведь понятно, что даже в этом случае ему предстоит за короткий срок войти в форму. И здесь нет гарантий успеха. Но будем надеяться на лучшее и делать всё, чтобы удачно подвести его к старту чемпионата.



Без левшей в задней линии, конечно, тяжело. Но уже давняя история знает случаи, когда и при таких проблемах мы брали золото на топ-турнирах. У нас, разумеется, есть решения с использованием на этой позиции праворуких игроков. Но это повлечёт существенные коррективы в тактических взаимодействиях.

Горпишин вышел из формы. И на сборе мы будем тщательно оценивать его состояние. Обратите внимание: в Скопье мы вызвали сразу четырёх линейных. На чемпионат Европы поедут только трое.

Мы предполагаем, что Горбок полностью восстановится и будет готов играть. Но у меня был с Сергеем разговор касательно его особой миссии в этой команде. Рассчитываю по максимуму использовать его богатейший опыт. Необходимо, чтобы он делился им с другими левыми полусредними, работал с ними на тренировках как партнер-наставник. Сергей много поиграл и повидал. Он хорошо разбирается в испанской системе, на основе которой мы строим игру", — цитирует Кокшарова «Гандбол. Быстрый центр».

Чемпионат Европы пройдёт с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции.