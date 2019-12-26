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Чемпионка мира по маунтинбайку получила серьёзные травмы после падения на тренировке

Чемпионка мира по маунтинбайку получила серьёзные травмы после падения на тренировке
Другие / Велоспорт 0

Чемпионка мира по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри швейцарка Йоланда Нефф получила разрыв селезёнки, перелом ребра и серьёзно травмировала лёгкое после падения с велосипеда во время тренировки, сообщает trekbikes.com. Инцидент произошёл в Северной Каролине, США.

«Я неправильно оценила поворот на склоне, который был новым для меня, во время тренировочного заезда. Меня вынесло за пределы трассы. Я перелетела через ограждение и упала в кучу брёвен. После этого я сразу почувствовала, что что-то не так», — сказала Нефф.

После происшествия 26-летнюю гонщицу доставили в больницу, где она провела три ночи. Спортсменке удалось избежать удаления селезёнки.

Швейцарка должна была выступить на чемпионате мира по велокроссу у себя на родине 1 февраля. Но пока неизвестно, удастся ли ей восстановиться.

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