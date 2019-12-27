Тренер сборной Норвегии включил Устюгова и Большунова в число фаворитов «Тур де Ски»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум поделился ожиданиями от многодневки «Тур де Ски», которая стартует завтра, 28 декабря, в Швейцарии. С этого сезона вместо финальной гонки преследования в гору Альпе де Чермис будет проводиться масс-старт.

«Об этих изменениях много спорили. Думаю, разговоры ещё долго не утихнут. Клебо — один из тех, кто поддержал перемены, а Эмиль Иверсен их раскритиковал.

Йоханнес Хёсфлот Клебо и Эмиль Иверсен будут в числе главных фаворитов, это видно и по общему зачёту Кубка мира. Также есть пара россиян — Сергей Устюгов и Александр Большунов. Кроме того, я знаю немало норвежских лыжников, которые будут стремиться выступить успешно. Симен Крюгер в прошлом сезоне был на подиуме. Не думаю, что новый формат подходит ему хуже", — цитирует Носсума NRK.

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