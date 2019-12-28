Дериглазова и Бида признаны лучшими фехтовальщиками России в 2019 году

Федерация фехтования России подвела спортивные итоги 2019 года и назвала лучших спортсменов, тренеров и команды в 13 номинациях, сообщает «Матч ТВ». Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова признана лучшей спортсменкой. В начале декабря она также стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».



В 2019 году россиянка завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Будапеште. К ним Дериглазова добавила золото и серебро чемпионата Европы в Дюссельдорфе.

В номинации «Спортсмен года» триумфатором стал Сергей Бида. В командных соревнованиях по шпаге на чемпионате Европы в Дюссельдорфе сборную России представляли Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос, которые завоевали золотые медали.



Победители в номинациях



Лучшая спортсменка — Инна Дериглазова.

Лучший спортсмен — Сергей Бида.

Лучший личный женский тренер — Ильдар Мавлютов.

Лучший личный мужской тренер — Борис Писецкий.

Лучшая женская команда — сборная по фехтованию на рапирах: Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина.

Лучшая мужская команда — сборная по фехтованию на шпагах: Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос.

Лучший старший тренер женской команды — Дмитрий Шевченко.

Лучший старший тренер мужской команды — Александр Глазунов.

Лучшая юниорка — Алина Михайлова.

Лучший юниор — Кирилл Бородачев.

Лучший тренер по резерву — Вячеслав Поздняков.

Номинация «Прорыв года» — Ольга Никитина.

Номинация «Воля к победе» — Виолетта Колобова.