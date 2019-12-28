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Дериглазова и Бида признаны лучшими фехтовальщиками России в 2019 году

Дериглазова и Бида признаны лучшими фехтовальщиками России в 2019 году
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация фехтования России подвела спортивные итоги 2019 года и назвала лучших спортсменов, тренеров и команды в 13 номинациях, сообщает «Матч ТВ». Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова признана лучшей спортсменкой. В начале декабря она также стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России».

В 2019 году россиянка завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Будапеште. К ним Дериглазова добавила золото и серебро чемпионата Европы в Дюссельдорфе.

В номинации «Спортсмен года» триумфатором стал Сергей Бида. В командных соревнованиях по шпаге на чемпионате Европы в Дюссельдорфе сборную России представляли Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос, которые завоевали золотые медали.

Победители в номинациях

Лучшая спортсменка — Инна Дериглазова.
Лучший спортсмен — Сергей Бида.
Лучший личный женский тренер — Ильдар Мавлютов.
Лучший личный мужской тренер — Борис Писецкий.
Лучшая женская команда — сборная по фехтованию на рапирах: Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина.
Лучшая мужская команда — сборная по фехтованию на шпагах: Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос.
Лучший старший тренер женской команды — Дмитрий Шевченко.
Лучший старший тренер мужской команды — Александр Глазунов.
Лучшая юниорка — Алина Михайлова.
Лучший юниор — Кирилл Бородачев.
Лучший тренер по резерву — Вячеслав Поздняков.
Номинация «Прорыв года» — Ольга Никитина.
Номинация «Воля к победе» — Виолетта Колобова.

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