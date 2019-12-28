Вяльбе: Устюгов тактически выиграл масс-старт, выступил на все сто процентов

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова в стартовой гонке лыжной многодневки «Тур де Ски» — масс-старте на 15 км свободным стилем. Второе место занял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (+4,0 секунды). Третьим стал другой россиянин Александр Большунов, уступивший Клебо только по фотофинишу.

«В целом гонка получилась нелёгкой, трасса была узкой. Тактически Серёга выиграл эту гонку, выступил на все сто процентов. Лучше некуда, он молодец. Рада за него. Начало очень хорошее, я довольна результатом. Всегда приятно смотреть на такие результаты. Значит, не зря работали.

Не могу сейчас подойти к Сане Большунову, спросить у него, что случилось. Думаю, он не ожидал, что Клебо бежит справа. Почти то же самое, что он делал с Клебо, норвежец сделал с ним», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».