Вяльбе — о переходе Терентьевых к Сорину: главное, что они нигде не жгли мосты

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала переход супругов Александра и Натальи Терентьевых из группы Юрия Бородавко к тренеру Егору Сорину.

«В связи с тем что я ожидала что-то подобное, то, в принципе… Конечно, сказала, что я вообще так огорошена Наташей с Сашей, но, мне кажется, на месте Саши я бы ушла чуть раньше, потому что видно было, что прогресса нет, идёт регресс, даже не остановка, а реальный регресс. Что касается Натальи, я уже сказала, когда притупление идёт в отношениях друг к другу, ну, как бы, наверное, иногда нужно даже поменять. Потому что оно же не факт, что это будет навсегда, а потом не факт, что это будет лучше, чем было.

Но самое главное, что они нигде не жгли мосты, все были предельно корректны. То есть, на самом деле, я могу сказать, что я много раз разговаривала с Сашей, с Наташей, и в первую очередь, что они сказали, мы сразу сказали Юрию Викторовичу, что благодарны за всё, что сделал.

И мне кажется, если бы это было лет шесть назад, то тренеры между собой уже вряд ли разговаривали бы. Здесь мы приходим к тому моменту, когда я в одночасье как-то стала говорить, что наконец-то тренеры стали друг друга понимать, слышать. Поэтому ну почему не поэкспериментировать? Я ничего в этом плохого реально не вижу», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала «Андрей Романов. Будет Talk».

Напомним, в апреле российские лыжники Александр Терентьев и Наталья Терентьева объявили о переходе в группу специалиста Егора Сорина.