Авербух: Туктамышева заслуживает уважение даже без попытки исполнить четверной тулуп

Серебряный призёр Олимпиады и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию.

В Красноярске 23-летняя спортсменка набрала 204,63 балла и заняла четвёртое место. Победу одержала Анна Щербакова, которая защитила титул чемпионки России.

«Лиза заслуживает уважение даже без попытки исполнить четверной тулуп. От меня лично. Она потрясающая, выдающаяся спортсменка. Я считаю, несмотря ни на что, у неё очень счастливая спортивная карьера.

Она чемпионка мира. Я сотрудничал с Лизой и всегда рад её участию во всех моих проектах», — цитирует Авербуха «Российская газета».

Напомним, Туктамышева стала первой запасной в составе сборной России на чемпионат Европы — 2020.