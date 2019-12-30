Авербух: Туктамышева заслуживает уважение даже без попытки исполнить четверной тулуп
Серебряный призёр Олимпиады и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию.
В Красноярске 23-летняя спортсменка набрала 204,63 балла и заняла четвёртое место. Победу одержала Анна Щербакова, которая защитила титул чемпионки России.
«Лиза заслуживает уважение даже без попытки исполнить четверной тулуп. От меня лично. Она потрясающая, выдающаяся спортсменка. Я считаю, несмотря ни на что, у неё очень счастливая спортивная карьера.
Она чемпионка мира. Я сотрудничал с Лизой и всегда рад её участию во всех моих проектах», — цитирует Авербуха «Российская газета».
Напомним, Туктамышева стала первой запасной в составе сборной России на чемпионат Европы — 2020.
Фигуристка Туктамышева обратилась к болельщикам после ЧР-2020
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