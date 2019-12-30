Выбери лучшую российскую спортсменку десятилетия!

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» предлагает определить лучшую российскую спортсменку десятилетия.

В список претенденток вошли пятикратная победительница турниров «Большого шлема» теннисистка Мария Шарапова; фигуристки — олимпийская чемпионка, серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Алина Загитова и двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева; трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене; двукратная олимпийская чемпионка, пятикратный призёр Олимпийских игр гимнастка Алия Мустафина; трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова; пятикратная олимпийская чемпионка синхронистка Светлана Ромашина; олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва, выступающая в женской борьбе. Вы также можете предложить свой вариант.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».