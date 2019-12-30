Украинский футзалист прославился, неудачно исполнив рабону. Видео стало вирусным

Во время матча одного из турниров по футзалу в Киеве (Украина) произошёл забавный момент, видео с которым стало вирусным в социальных сетях. Игрок в зелёной футболке пытался выполнить эффектную передачу рабоной, однако потерпел неудачу, запутавшись в собственных ногах, потеряв равновесие и упав на паркет. Мяч при этом вышел в аут.

Видео доступно на «Чемпионате».

В «Инстаграме» видео набрало более 4,5 млн просмотров и около 800 тыс. лайков.

Рабона — удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. В правильном исполнении ноги игрока скрещиваются одна за другой. Считается, что первым этот эффектный трюк исполнил в 1948 году футболист Рикардо Инфанте в игре между аргентинскими командами «Эстудиантес» и «Росарио Сентраль».