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Президент ФФККР рассказал, почему новый ЧР по фигурному катанию пройдёт не в Москве

Президент ФФККР рассказал, почему новый ЧР по фигурному катанию пройдёт не в Москве
Другие / Фигурное катание 0

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал информацию о том, что следующий чемпионат России примет Челябинск.

«Пока не готов говорить на эту тему. Откуда эта информация? Давайте немножко подождём. Мы не успели закончить один чемпионат. Давайте с ним сначала разберёмся, прежде чем другой обсуждать.

Почему турнир не возвращался в Москву с 2002 года? У нас курс на расширение аудитории фигурного катания, популяризацию этого вида спорта. Поэтому мы проводили чемпионаты России в Екатеринбурге, Саранске, сейчас вот в Красноярске. В Москве фигурное катание и так очень любят, нужно продвигать спорт в регионах.

В какие города планируем ещё привезти турнир? Этими вопросами занимается исполком федерации. На последнем заседании мы эти вопросы не рассматривали. Вернёмся к этой теме через год. Нынешний же выбор — это решение исполкома», — приводит слова Горшкова «Спорт день за днём».

Челябинск уже принимал чемпионат России по фигурному катанию в 1993 и 2016 годах.

Следующий чемпионат России по фигурному катанию состоится в Челябинске
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