Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём шоу «Волшебник страны Оз»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух поздравил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву с дебютом в своём представлении «Волшебник страны Оз», где спортсменка исполняет роль главной героини Дороти.

«С премьерой, Евгения Медведева! Ты большая молодец! Всё получилось! Добро пожаловать в семью! Вместе мы сила! Уверен, это только начало нашего совместного творчества! С тобой изумрудный город стал ещё ярче! А вам, дорогие зрители, спасибо за эмоции и отзывы!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Ильи Авербуха.

На чемпионате России – 2020 в Красноярске Медведева снялась перед произвольной программой из-за поломанного ботинка.