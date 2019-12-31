Авербух поздравил Медведеву с дебютом в своём шоу «Волшебник страны Оз»

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух поздравил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву с дебютом в своём представлении «Волшебник страны Оз», где спортсменка исполняет роль главной героини Дороти.
«С премьерой, Евгения Медведева! Ты большая молодец! Всё получилось! Добро пожаловать в семью! Вместе мы сила! Уверен, это только начало нашего совместного творчества! С тобой изумрудный город стал ещё ярче! А вам, дорогие зрители, спасибо за эмоции и отзывы!» — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Ильи Авербуха.
На чемпионате России – 2020 в Красноярске Медведева снялась перед произвольной программой из-за поломанного ботинка.
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