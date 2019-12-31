Клебо: мы с Иверсеном не пьём из одной бутылки

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо признался, что не переживает о возможных проблемах со здоровьем в свете решения партнёра по команде Эмиля Иверсена сняться с «Тур де Ски» из-за болезни. Двукратный чемпион мира Иверсен ехал в одной машине с Клебо на спринтерскую гонку в Ленцерхайде (Швейцария), а затем снялся с соревнований.



«Мы не пьём из одной бутылки, так что, думаю, всё должно быть нормально», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо возглавляет общий зачёт «Тур де Ски». Вторым идёт россиянин Александр Большунов, третьим — швед Йохан Хагстрём. Сегодня, 31 декабря, многодневка продолжится мужской и женской гонками с раздельным стартом.