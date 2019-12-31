Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов, ставший победителем гонки на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), захватил лидерство в общем зачёте многодневки. Второе место занимает его соотечественник Александр Большунов. На третью позицию опустился норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Общий зачёт. Топ-10

1. Сергей Устюгов (Россия) — 1:06.43.

2. Александр Большунов (Россия) — +0.27.

3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +0.37.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +1.20.

5. Артём Мальцев (Россия) — +1.22.

6. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.25.

7. Сьюр Рёте (Норвегия) — +1.29.

8. Денис Спицов (Россия) — +1.32.

9. Пол Голберг (Норвегия) — +1.33.

10. Калле Хальфварссон (Швеция) — +1.34.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

Устюгов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски», Якимушкин — 2-й, Большунов — 3-й