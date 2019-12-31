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Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»

Устюгов возглавил общий зачёт «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов, ставший победителем гонки на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия), захватил лидерство в общем зачёте многодневки. Второе место занимает его соотечественник Александр Большунов. На третью позицию опустился норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Общий зачёт. Топ-10
1. Сергей Устюгов (Россия) — 1:06.43.
2. Александр Большунов (Россия) — +0.27.
3. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +0.37.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +1.20.
5. Артём Мальцев (Россия) — +1.22.
6. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.25.
7. Сьюр Рёте (Норвегия) — +1.29.
8. Денис Спицов (Россия) — +1.32.
9. Пол Голберг (Норвегия) — +1.33.
10. Калле Хальфварссон (Швеция) — +1.34.

«Тур де Ски» завершится 5 января.

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