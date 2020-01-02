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Объявлен состав сборной России по гандболу на турнир в Испании перед ЧЕ-2020

Объявлен состав сборной России по гандболу на турнир в Испании перед ЧЕ-2020
Другие / Гандбол 0

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу огласил состав на товарищеский турнир в Испании, который пройдёт с 3 по 5 января, сообщает официальный сайт ФГР. Соперниками подопечных Эдуарда Кокшарова будут команды Испании, Португалии и Польши.

Состав сборной России по гандболу
Вратари: Олег Грамс («Дюнкерк», Франция), Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев («Мотор», Украина).
Левые крайние: Тимур Дибиров («Вардар», Северная Македония), Игорь Сорока («Мотор», Украина).
Правые крайние: Дмитрий Ковалёв («Спартак»), Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Даниил Шишкарёв («Вардар», Северная Македония).
Линейные: Павел Андреев («Чеховские медведи»), Александр Ермаков («Динамо Астрахань»), Глеб Калараш («Вардар», Северная Македония).
Левые полусредние: Сергей Горбок («Вардар», Северная Македония), Сергей Марк Косоротов, Дмитрий Санталов (оба – «Чеховские медведи»), Александр Шкуринский (БГК им. Мешкова, Белоруссия).
Правый полусредний: Александр Котов («Чеховские медведи»).
Разыгрывающие: Павел Атьман («Вардар», Северная Македония), Дмитрий Житников («Пик», Венгрия).

После турнира сборная России отправится на чемпионат Европы, который примут Швеция, Австрия и Норвегия. 11 января россияне сыграют с венграми.

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