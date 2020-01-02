Главный тренер мужской сборной России по гандболу рассказ о результатах сборов в Скопье

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кошкаров подвёл итог тренировочного сбора, который проходил в Скопье. По его итогам был определён состав на турнир в Испании — мемориал Доминго Барсенаса. Участие в этом турнире примут сборные России, Португалии, Польши и Испании.

«На сборе были полностью выполнены наши планы по физической подготовке. Ребята отработали в этой части с полной отдачей, и вопросов к ним нет.

Жаль, что из-за моей задержки на тренерских курсах в Москве чуть скомканной получилась работа по обучению тактике. В короткие сроки постарались освежить знания принципов защиты и нападения, кое-что наиграли.

Но исходим из того, что у нас ещё будет время для такой работы по ходу турнира и в три дня после него — до вылета из Испании в Швецию. Тактику будем шлифовать и осваивать.

Игроки, которых мы исключили из состава? Я вообще ратовал за то, чтобы отправиться на турнир в расширенном составе и уже там делать окончательные выводы. Но это не получилось — испанцы ограничили число членов делегации. Мы сомневались, думали над сокращением списка до последнего дня.

В итоге большое значение имели рекомендации медицинской службы. Если с неготовностью играть на чемпионате Димы Киселёва мы смирились чуть раньше, то в конце сбора добавило тревог повреждение колена у Даниила Шишкарёва. Это заставило подстраховаться и включить в состав трёх правых крайних, дабы не остаться потом с одним.

Плюс держим в уме вариант перевода одного из этих левшей с фланга на позицию правого полусреднего. Будем смотреть, что из этого получится», — приводит слова Кошкарова «Гандбол. Быстрый центр».