Главный тренер мужской сборной России по гандболу рассказ о результатах сборов в Скопье

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кошкаров подвёл итог тренировочного сбора, который проходил в Скопье. По его итогам был определён состав на турнир в Испании — мемориал Доминго Барсенаса. Участие в этом турнире примут сборные России, Португалии, Польши и Испании.
«На сборе были полностью выполнены наши планы по физической подготовке. Ребята отработали в этой части с полной отдачей, и вопросов к ним нет.
Жаль, что из-за моей задержки на тренерских курсах в Москве чуть скомканной получилась работа по обучению тактике. В короткие сроки постарались освежить знания принципов защиты и нападения, кое-что наиграли.
Но исходим из того, что у нас ещё будет время для такой работы по ходу турнира и в три дня после него — до вылета из Испании в Швецию. Тактику будем шлифовать и осваивать.
Игроки, которых мы исключили из состава? Я вообще ратовал за то, чтобы отправиться на турнир в расширенном составе и уже там делать окончательные выводы. Но это не получилось — испанцы ограничили число членов делегации. Мы сомневались, думали над сокращением списка до последнего дня.
В итоге большое значение имели рекомендации медицинской службы. Если с неготовностью играть на чемпионате Димы Киселёва мы смирились чуть раньше, то в конце сбора добавило тревог повреждение колена у Даниила Шишкарёва. Это заставило подстраховаться и включить в состав трёх правых крайних, дабы не остаться потом с одним.
Плюс держим в уме вариант перевода одного из этих левшей с фланга на позицию правого полусреднего. Будем смотреть, что из этого получится», — приводит слова Кошкарова «Гандбол. Быстрый центр».
- 2 января 2020
-
18:56
-
17:27
-
16:02
-
15:28
-
14:54
-
14:42
-
14:19
-
13:58
-
13:48
-
13:08
-
12:47
-
12:37
-
12:11
-
11:48
-
11:28
-
10:42
-
09:59
-
09:46
-
09:32
-
09:15
-
08:30
- 1 января 2020
-
17:56
-
17:19
-
16:15
-
15:43
-
15:33
-
14:17
-
09:13
-
05:03
- 31 декабря 2019
-
22:14
-
20:05
-
19:12
-
19:10
-
18:44
-
18:34