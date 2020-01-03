Трусова показала, как отдыхает в пятизвёздочном отеле в Дубае

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала фото своего отпуска, который она проводит в Объединенных Арабских Эмиратах. 15-летняя спортсменка отдыхает на пляже пятизвёздочного отеля Hilton Jumeirah Beach Dubai.

«Лечу в Новый год», — подписала снимки Александра.

Фото доступны на странице teamtrusova_official в «Инстаграме».

Трусова в этом сезоне выиграла два этапа Гран-при. Она первенствовала в Канаде и России. В финале Гран-при, который проходил в Турине (Италия), Трусова стала третьей. На чемпионате России в Красноярске Александра также поднялась на третью ступень пьедестала почёта. 15-летняя спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе. Александра справилась только с одним из пяти заявленных четверных прыжков, исполнив четверной тулуп в каскаде во второй половине программы.