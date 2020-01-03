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Устюгов: надеюсь, Большунов выиграет завтрашний спринт

Устюгов: надеюсь, Большунов выиграет завтрашний спринт
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился ожиданиями от спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа «Тур де Ски».

«Завтра победителю даётся целая минута, так что в финале нужно проигрывать как можно меньше. Я сейчас в отстающих, но завтра у нас будет спринт, где я в принципе знаю, кто будет победителем. Надеюсь, что им окажется Большунов», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов. На 18 секунд он опережает норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо и на 21 — Устюгова.

Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал о шансах Йоханнеса Хёсфлота Клебо в борьбе за лидерство в основном зачёте «Тур де Ски».

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