Устюгов: надеюсь, Большунов выиграет завтрашний спринт
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился ожиданиями от спринтерской гонки классическим стилем в рамках шестого этапа «Тур де Ски».
«Завтра победителю даётся целая минута, так что в финале нужно проигрывать как можно меньше. Я сейчас в отстающих, но завтра у нас будет спринт, где я в принципе знаю, кто будет победителем. Надеюсь, что им окажется Большунов», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».
Напомним, после пяти этапов лыжной многодневки лидером общего зачёта является россиянин Александр Большунов. На 18 секунд он опережает норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо и на 21 — Устюгова.
Ранее тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал о шансах Йоханнеса Хёсфлота Клебо в борьбе за лидерство в основном зачёте «Тур де Ски».
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