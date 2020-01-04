Ретивых — о последнем месте в масс-старте: командная тактика сработала

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал результат мужского масс-старта, проходившего в рамках «Тур де Ски». Ретивых финишировал на последней позиции, тогда как его соотечественники Сергей Устюгов и Александр Большунов расположились на второй и третьей строчках.
«Была такая задача: мне нужно было на первом круге взять бонусные очки и разогнать группу, чтобы никто не прогуливался. Наши в дальнейшем держали темп, Клебо не отдыхал. И хоть он сегодня в очередной раз победил, наша задумка всё равно, как мне кажется, повлияла на итог, потому что ребята заняли второе, третье и четвёртое места. Так что командная тактика сработала, а я, после того как выполнил свою задачу, пошел отдыхать, откатываться и готовиться к завтрашнему спринту», — цитирует Ретивых «Матч ТВ».
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