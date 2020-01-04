Туктамышева подвела итоги 2019 года и решила, что с оливье пора завязывать

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги прошедшего года. Спортсменка опубликовала самые яркие фотографии своих выступлений и встреч с болельщиками.



Чемпионка мира и Европы 2015 года заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно.



«Судя по ленте, в инсте нашествие итогов года. Итоги года: всё огонь. В 2020-м желаю вам того же, чтобы всё у вас было огонь. Ставьте горячие цели, достигайте их. А с оливье уже пора завязывать», — написала Елизавета.

Фото доступны на странице Туктамышевой в «Инстаграме».



Четвёртое место на чемпионате России позволило Туктамышевой отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где она будет запасной.



Победу на соревнованиях в Красноярске одержала Анна Щербакова. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Алёна Косторная (259,83). Третье место заняла Александра Трусова (226,34). Все три спортсменки входят в группу тренера Этери Тутберидзе.