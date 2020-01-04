«Русские всегда злые». Французский лыжник Же — об инциденте с Ларьковым

Французский лыжник Рено Же прокомментировал инцидент в четвертьфинале спринтерской гонки в Валь-ди-Фьемме на «Тур де Ски».

Россиянин Андрей Ларьков, меняя лыжню незадолго до финиша, наступил на лыжи французу, тот упал, зацепив также шведа Калле Хальфварссона. В итоге все трое не смогли выйти в полуфинал, так как Ларьков получил жёлтую карточку и был отодвинут на последнее место.



«Не знаю, почему он решил поменять лыжню. Он наступил мне на лыжи, я не удержал равновесие и упал. Был очень разочарован, когда это произошло. Ларьков тоже был зол и толкнул меня в микст-зоне. Не знаю, почему русские всегда такие злые. Он кричал на меня, но я ничего не понял. Не думаю, что в чём-то провинился, это он виноват, нельзя наступать на чужие лыжи», – приводит слова Же Expressen.

Ларьков не согласился с FIS, что нарушил правила.

«У меня не было выбора, я должен был сменить лыжню», — пояснил Андрей.