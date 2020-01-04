Рёте — о наказании Ларькова: он поступил по-доброму, уступив мне лыжню

Норвежский лыжник Сьюр Рёте взял на себя часть вины за манёвр россиянина Андрея Ларькова в четвертьфинале спринта на шестом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.
Ларьков резко сменил лыжню на финишной прямой помешав французу Рено Же, который уронил шведа Калле Хальфварссона. Ларьков был наказан и помещён на последнее место в четвертьфинале. Как выяснилось, причиной действий Ларькова стала попытка избежать контакта с Рёте, и сам россиянин был очень расстроен из-за того, чем всё закончилось.
«Ларьков поступил по-доброму в отношении меня, уступив лыжню. Он не должен был, но мне повезло, что он это сделал. Приношу извинения ему и французу. Нужно стараться сохранять дружеские отношения, когда мы снимаем стартовые номера. В противном случае это будет неправильно», – приводит слова Рёте Nettavisen.
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