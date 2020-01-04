Фигурист Игнатов: для меня неудача — план, над чем надо работать

Российский фигурист Макар Игнатов, ставший вторым в короткой программе и четвёртым по итогам чемпионата России — 2020, подвёл итоги 2019 года, в котором он дебютировал среди взрослых.

«Хорошо, что получилось начать взрослый сезон с такого разбега. Но темп сбавлять нельзя, всё равно это не максимум желаемого. Хочется идти дальше — на ту же Европу, мир… Олимпиаду (улыбается). Всем этого хочется.

И разочарование бывает. Можно испытать сильное разочарование, когда ты ставишь цель и вроде бы всё для неё делаешь, но ничего не получается. Надо помнить: так бывает, это спорт. Если каждый раз из-за этого умирать — это путь в никуда, мне кажется.

Для меня неудача — план, над чем надо работать. Усовершенствовать программы, вращения, усложняться технически. Работать над тем, чтобы не было большого разрыва между техникой и компонентами. Чтобы всё было на одном уровне, желательно хорошем, и идеально — чтобы уровень постоянно повышался.

Стабильно получаются четверные прыжки на соревнованиях? Да, но это я всегда делаю на тренировках. Почему я не должен делать этого на стартах? Другой вопрос, что ошибки вылезали всё равно, и вылезали на элементах более простых. Нужно от этого избавляться. И нужно увеличивать количество четверных.

Ошибки на вращениях? У меня в принципе одна из основополагающих проблем — физическая составляющая в плане выносливости. И если на прыжок как на единовременное приложение усилий, некий взрыв, сил хватает, то что-то статическое сделать сложнее. Мы стараемся над этим работать, но последние месяца полтора были довольно тяжёлые — много соревнований. Усталость накопилась, надо учиться с ней справляться, мешать она не должна», — приводит слова Игнатова сайт «Матч ТВ».