Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шведка Андерсон, занимавшая 6-е место в общем зачёте «Тур де Ски», снялась с соревнований

Шведка Андерсон, занимавшая 6-е место в общем зачёте «Тур де Ски», снялась с соревнований
Другие / Лыжный спорт 0

Шведская лыжница Эбба Андерсон снялась с многодневки «Тур де Ски» перед финальным этапом в Валь-ди-Фьемме (Италия). В сборной объяснили это простудой спортсменки.

«Сегодня утром у неё появились симптомы простуды и боль в горле. Решение было очевидным, каким бы сложным оно ни было. Эбба была очень разочарована. Непонятно, откуда взялась простуда», — приводит слова врача сборной Швеции Магнуса Оскарссона Expressen.

Андерсон перед заключительным этапом занимала шестое место в общем зачёте «Тур де Ски», уступая лидирующей норвежке Терезе Йохауг 1 минуту 7 секунд.

5 января лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Сначала спортсменки преодолеют 2 км по стадиону, затем по узкой трассе подойдут к горе Альпе Чермис и поднимутся на неё.

Лыжные гонки. Тур де Ски 2020. Последняя схватка России и Норвегии. LIVE
Битва Клебо, Устюгова и Большунова завершится масс-стартом в страшную гору. Кто победит? Всё самое интересное — в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020