Шведка Андерсон, занимавшая 6-е место в общем зачёте «Тур де Ски», снялась с соревнований

Шведская лыжница Эбба Андерсон снялась с многодневки «Тур де Ски» перед финальным этапом в Валь-ди-Фьемме (Италия). В сборной объяснили это простудой спортсменки.

«Сегодня утром у неё появились симптомы простуды и боль в горле. Решение было очевидным, каким бы сложным оно ни было. Эбба была очень разочарована. Непонятно, откуда взялась простуда», — приводит слова врача сборной Швеции Магнуса Оскарссона Expressen.



Андерсон перед заключительным этапом занимала шестое место в общем зачёте «Тур де Ски», уступая лидирующей норвежке Терезе Йохауг 1 минуту 7 секунд.



5 января лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Сначала спортсменки преодолеют 2 км по стадиону, затем по узкой трассе подойдут к горе Альпе Чермис и поднимутся на неё.