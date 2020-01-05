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Крюгер выиграл масс-старт в гору на «Тур де Ски», Большунов опередил Клебо

Крюгер выиграл масс-старт в гору на «Тур де Ски», Большунов опередил Клебо
Другие / Лыжный спорт 0

Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась мужским масс-стартом свободным стилем в гору Альпе Чермис. Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россиянин Александр Большунов стал третьим, чего оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.

Добавим, что вслед за Большуновым финушную черту пересекли ещё двое россиян — Денис Спицов и Сергей Устюгов, ставший вторым в общем зачёте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 30.55,8.
2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание 13,9.
3. Александр Большунов (Россия) — +22,3.
4. Денис Спицов (Россия) — +26,2.
5. Сергей Устюгов (Россия) — +35,6.
6. Дарио Колонья (Швейцария) — +41,0.
7. Андрей Мельниченко (Россия) — +44,8...
9. Андрей Ларьков (Россия) — +53,7...
21. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +1.32,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт 10 км. Свободный стиль
05 января 2020, воскресенье. 17:15 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
30:55.8
2
Сьюр Рёте
Норвегия
+13.9
3
Александр Большунов
Россия
+22.3
Большунов — чемпион Тур де Ски! Устюгов — второй! А Россия «сделала» Норвегию
Финальный день Тур де Ски — 2020 получился шикарным для сборной России. Первое и два вторых места в общем зачёте.
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