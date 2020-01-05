Крюгер выиграл масс-старт в гору на «Тур де Ски», Большунов опередил Клебо

Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась мужским масс-стартом свободным стилем в гору Альпе Чермис. Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россиянин Александр Большунов стал третьим, чего оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.

Добавим, что вслед за Большуновым финушную черту пересекли ещё двое россиян — Денис Спицов и Сергей Устюгов, ставший вторым в общем зачёте.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 30.55,8.

2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание 13,9.

3. Александр Большунов (Россия) — +22,3.

4. Денис Спицов (Россия) — +26,2.

5. Сергей Устюгов (Россия) — +35,6.

6. Дарио Колонья (Швейцария) — +41,0.

7. Андрей Мельниченко (Россия) — +44,8...

9. Андрей Ларьков (Россия) — +53,7...

21. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +1.32,3.