Крюгер выиграл масс-старт в гору на «Тур де Ски», Большунов опередил Клебо

Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась мужским масс-стартом свободным стилем в гору Альпе Чермис. Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россиянин Александр Большунов стал третьим, чего оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.
Добавим, что вслед за Большуновым финушную черту пересекли ещё двое россиян — Денис Спицов и Сергей Устюгов, ставший вторым в общем зачёте.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт. 10 км. Свободный стиль
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 30.55,8.
2. Сьюр Рёте (Норвегия) — отставание 13,9.
3. Александр Большунов (Россия) — +22,3.
4. Денис Спицов (Россия) — +26,2.
5. Сергей Устюгов (Россия) — +35,6.
6. Дарио Колонья (Швейцария) — +41,0.
7. Андрей Мельниченко (Россия) — +44,8...
9. Андрей Ларьков (Россия) — +53,7...
21. Йоханнес Клебо (Норвегия) — +1.32,3.
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