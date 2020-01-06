Бестемьянова рассказала, как Тарасова дала ей пощёчину

Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию в дуэте с Андреем Букиным, рассказал о самом примечательном моменте за время совместной работы с тренером Татьяной Тарасовой.



«Был очень яркий момент в нашей судьбе. Все специалисты, которые тренировались тогда, помнят его и мне потом вспоминали. Мы приехали на осенние контрольные прокаты, которые тогда обычно проводились на Украине — в Запорожье, в Харькове или в Днепропетровске. Не знаю почему, наверное, потому что там дольше держится хорошая погода. Там устраивались показательные выступления, и мы катали свои программы.



И вот во второй, наверное, наш сезон мы вышли на эту тренировку. Занимаемся, и у меня что-то не получалось. И тут я начала что-то бросать, вести себя как-то очень странно, не присуще мне такое. Потом я подъехала к Татьяне Анатольевне, а она размахнулась и на виду у всех дала мне пощечину.

Причём это совсем не про нас с ней — и не про меня, и не про то, как она ко мне относилась. Она даже не могла про меня никакого плохого слова сказать, потому что если бы она сделала это, я бы ушла с тренировки. Со мной нельзя было так, и она прекрасно это знала. Но в тот момент, видимо, ничего другое не сработало бы. Потому что я прям раз — и мы поехали. И всё стало отлично, и всё хорошо у нас продолжилось. Вот такая у нас с ней была забавная история. Наши соперники и их тренеры, конечно, сразу же это заметили и вспоминали потом в нужные и не нужные времена. Но сбить меня было невозможно, потому что я абсолютно чётко понимала, что в тот момент это было единственно правильное решение", — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Сегодня, 6 января, Наталье Бестемьяновой, исполняется 60 лет.