Тренер сборной Норвегии: Большунов и Устюгов — ужасно хорошие лыжникы

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал результат многодневки «Тур де Ски». Победу одержал россиянин Александр Большунов, вторым стал его соотечественник Сергей Устюгов, третьим — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

«Большунов и Устюгов — ужасно хорошие лыжники. Мы знали, что они включатся по полной. В этом году они были сильнее нас. Конечно, у нас была цель выиграть „Тур де Ски“. Мы немного разочарованы. Но была и реальная возможность занять третье место. В целом я удовлетворён», — приводит слова Носсума NRK.

Клебо стал победителем «Тур де Ски» в прошлом году.

Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов.

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