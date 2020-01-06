Тренер сборной Норвегии: Большунов и Устюгов — ужасно хорошие лыжникы
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал результат многодневки «Тур де Ски». Победу одержал россиянин Александр Большунов, вторым стал его соотечественник Сергей Устюгов, третьим — норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
«Большунов и Устюгов — ужасно хорошие лыжники. Мы знали, что они включатся по полной. В этом году они были сильнее нас. Конечно, у нас была цель выиграть „Тур де Ски“. Мы немного разочарованы. Но была и реальная возможность занять третье место. В целом я удовлетворён», — приводит слова Носсума NRK.
Клебо стал победителем «Тур де Ски» в прошлом году.
Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов.
Крюгер прокомментировал победу в заключительной гонке «Тур де Ски»
Большунов — чемпион «Тур де Ски»! Устюгов — второй! А Россия «сделала» Норвегию
Финальный день «Тур де Ски — 2020 получился шикарным для сборной России. Первое и два вторых места в общем зачёте.
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