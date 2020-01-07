Шубенков и Ласицкене будут сообщать о решении проблем легкоатлетов через «Инстаграм»

Авторы открытого письма в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), ведущие российские легкоатлеты Сергей Шубенков (бег с барьерами), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также Сергей Литвинов (метание молота) создали в «Инстаграме» страницу комиссии спортсменов ВФЛА с целью изменить ситуацию в российской лёгкой атлетике.



«Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи!

Вы можете присылать все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать, в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской лёгкой атлетике.



Давайте станем активными вместе!» — написано в первом сообщении на странице комиссии спортсменов ВФЛА.



В открытом письме в ВФЛА легкоатлеты просили объяснить, какие конкретные шаги были предприняты организацией для защиты прав спортсменов.