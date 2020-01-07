Шубенков и Ласицкене будут сообщать о решении проблем легкоатлетов через «Инстаграм»

Авторы открытого письма в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), ведущие российские легкоатлеты Сергей Шубенков (бег с барьерами), Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также Сергей Литвинов (метание молота) создали в «Инстаграме» страницу комиссии спортсменов ВФЛА с целью изменить ситуацию в российской лёгкой атлетике.
«Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи!
Вы можете присылать все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать, в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской лёгкой атлетике.
Давайте станем активными вместе!» — написано в первом сообщении на странице комиссии спортсменов ВФЛА.
В открытом письме в ВФЛА легкоатлеты просили объяснить, какие конкретные шаги были предприняты организацией для защиты прав спортсменов.
- 7 января 2020
-
00:58
-
00:47
-
00:13
- 6 января 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:59
-
22:42
-
22:04
-
21:49
-
21:15
-
20:44
-
20:23
-
19:10
-
18:00
-
17:29
-
17:24
-
16:26
-
16:10
-
15:26
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:22
-
12:53
-
12:47
-
12:08
-
11:54
-
11:01
-
10:47
-
10:12
-
09:59
-
09:41
-
09:34
-
09:25
-
00:02