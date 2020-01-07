Клебо может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Дрездене

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), может пропустить спринт в рамках этих соревнований, сообщает NRK. Спортсмен пока не принял окончательное решение о своём участии.

В состав мужской сборной Норвегии на этап в Дрездене также вошли Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре, Эрик Вальнес, Эйрик Брандсдаль, Поль Трёан Эуне. Соревнования пройдут 11-12 января.

В прошедшем розыгрыше многодневки «Тур де Ски» Клебо занял третье место. Победу одержал россиянин Александр Большунов, возглавивший общий зачёт Кубка мира. Вторым на «Тур де Ски» стал ещё один представитель России Сергей Устюгов.

Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене