Двукратный призёр Олимпийских игр Белорукова намекнула на рождение ребёнка

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Белорукова сообщила, что в её семье произошло радостное событие. В мае 2019 года Юлия вышла замуж за лыжника Никиту Ступака.

«В прекрасный сочельник в нашу семью постучалось самое большое счастье. Спасибо, наш ангелок, что выбрал именно нас. Мы не подведём. Всех с Рождеством Христовым», — написала Белорукова.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Белоруковой.

В комментариях спортсменку и её супруга стали активно поздравлять с рождением ребёнка.

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Белорукова завоевала бронзовые медали в спринте и эстафете. На чемпионате мира 2017 года она стала второй в командном спринте, а на мировом первенстве—2019 в Зеефельде (Австрия) — третьей в эстафете. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Юлия заняла восьмое место. Ступак — чемпион России—2017 в эстафете.