Двукратный призёр Олимпийских игр Белорукова намекнула на рождение ребёнка

Двукратный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Белорукова сообщила, что в её семье произошло радостное событие. В мае 2019 года Юлия вышла замуж за лыжника Никиту Ступака.
«В прекрасный сочельник в нашу семью постучалось самое большое счастье. Спасибо, наш ангелок, что выбрал именно нас. Мы не подведём. Всех с Рождеством Христовым», — написала Белорукова.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Белоруковой.
В комментариях спортсменку и её супруга стали активно поздравлять с рождением ребёнка.
На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Белорукова завоевала бронзовые медали в спринте и эстафете. На чемпионате мира 2017 года она стала второй в командном спринте, а на мировом первенстве—2019 в Зеефельде (Австрия) — третьей в эстафете. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Юлия заняла восьмое место. Ступак — чемпион России—2017 в эстафете.
- 7 января 2020
-
16:52
-
16:02
-
14:16
-
13:34
-
13:24
-
12:34
-
10:29
-
10:19
-
09:13
-
00:58
-
00:47
-
00:13
- 6 января 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:59
-
22:42
-
22:04
-
21:49
-
21:15
-
20:44
-
20:23
-
19:10
-
18:00
-
17:29
-
17:24
-
16:26
-
16:10
-
15:26
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:22
-
12:53
-
12:47
-
12:08