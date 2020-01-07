Первый канал убрал из программы передач ледовое шоу с участием Загитовой

Первый канал планировал 8 января показ нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Однако в настоящее время сетка вещания скорректирована, в списке программ трансляция отсутствует.



Показ шоу с участием Загитовой был запланирован в сетке вещания на 17:30 мск. Вместо ледового спектакля будут транслироваться развлекательные программы «Угадай мелодию» и «Кто хочет стать миллионером».

В ледовом спектакле задействованы также пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв, многократные призёры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. «Спящая красавица» стала дебютом для самой юной участницы шоу — Надежды Песковой.



Одиночнице Загитовой пришлось встать в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком. Алина признавалась, что самым сложным в работе над мюзиклом для неё были вовсе не прыжки, а парные поддержки.