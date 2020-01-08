Йохауг в этом сезоне заработала больше Клебо, Большунова и Устюгова
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг, ставшая победительницей «Тур де Ски», по итогам этих соревнований заработала 645 тыс. шведских крон ($ 68 тыс.), сообщает Expressen. Она лидирует по сумме призовых за сезон — $ 122 тыс.
На втором месте — норвежка Хейди Венг ($ 63 тыс.), россиянка Наталья Непряева идёт третьей — около $ 60 тыс.
У мужчин по призовым за сезон лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо ($ 93 тыс.). Россиянин Александр Большунов, впервые в карьере выигравший «Тур де Ски», заработал $ 88 тыс. Его соотечественник Сергей Устюгов, ставший вторым в общем зачёте многодневки, получил на свой счёт около $ 71 тыс.
Следующий этап Кубка мира пройдёт в Дрездене 11-12 января.
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