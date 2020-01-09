Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Дрездене

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам огласил состав команды на этап Кубка мира, который пройдёт в Дрездене (Германия) 11-12 января, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Дрезден. Состав сборной России

Мужчины

Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Денис Филимонов.

Женщины

Наталья Матвеева, Аида Баязитова, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Евгения Шаповалова, Майя Якунина.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует победитель «Тур де Ски» россиянин Александра Большунов, который пропустит этап в Дрездене. Не выступят на этом этапе и другие призёры многодневки — россиянин Сергей Устюгов и норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. В женских соревнованиях не примет участия призёр «Тур де Ски» россиянка Наталья Непряева.

Йохауг в этом сезоне заработала больше Клебо, Большунова и Устюгова