Чемпион мира Мальцев: премия от Европейской лиги плавания стала неожиданностью

Чемпион мира в синхронном плавании Александр Мальцев заявил, что награда от Европейской лиги плавания стала для него неожиданной. Ранее LEN признала спортсмена лучшим синхронистом по итогам 2019 года.

Мальцев впервые стал лауреатом премии LEN.

«Это было довольно неожиданно для меня, потому что FINA уже признавала меня лучшим, а LEN нет, даже несмотря на то, что и раньше у меня были победы на европейском уровне. Сейчас уже начали подготовку к следующему сезону.

Основным стартом будет чемпионат Европы в Будапеште, но кроме этого будут ещё и этапы Мировой серии, на которой хочется выступить успешно, добраться до финала турнира и побороться за итоговую победу», — приводит слова Мальцева РИА «Новости».