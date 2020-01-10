Легкоатлетка Савинова, отбывшая дисквалификацию за допинг, не хочет возвращаться в спорт

Российская бегунья Мария Савинова, которая была лишена золота Олимпиады 2012 года за нарушение антидопинговых правил, не планирует возобновлять спортивную карьеру.

Спортсменка признана виновной в употреблении запрещённых препаратов и лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 метров, а также золота и серебра чемпионатов мира—2011 и 2013 соответственно. Дисквалификация Савиновой вступила в силу с августа 2015 года.

«Я не буду возобновлять свою спортивную карьеру по причине того, что не смогу заработать ту сумму, которую потребовалось бы вернуть в случае моего возвращения. Эта сумма достаточно крупная, и вряд я бы смогла её заработать, вернувшись на дорожку. Тем более в отсутствие международных стартов. Поэтому, к огромному сожалению, моё возвращение невозможно», — приводит слова Савиновой ТАСС.