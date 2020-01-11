Пеллегрино — о действиях Жуве: так поступает только сумасшедший

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, считавшийся главным фаворитом спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Дрездене, разочарован завершением борьбы за медали уже в четвертьфинале. И дело не в готовности и скорости итальянца. На последнем повороте Пеллегрино сбил с ног француз Ришар Жуве, наехав на соперника сзади.

«Как видите, французы всегда так делают. Ему разрешают делать это уже несколько раз. Он не проявляет уважения. За прошедшие годы он делал так неоднократно и всегда оставался без наказания. Так поступает только сумасшедший», — приводит слова Пеллегрино SVT Sport.

Падение и связанная с ним задержка лишили Пеллегрино даже шанса выйти в полуфинал лаки лузером. Расстроенный испорченной гонкой итальянец только 27-й из 30 четвертьфиналистов. Жуве – 22-й.