Конькобежец Юсков выиграл бронзу ЧЕ на дистанции 5000 м

Трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков занял третье место на дистанции 5000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Победу одержал нидерландец Патрик Руст, вторым стал его соотечественник Свен Крамер.

Россиянин Данила Семериков финишировал с пятым результатом, Александр Румянцев — с седьмым.

После двух дней соревнований в активе российской команды на чемпионате Европы 11 медалей — четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.08,92.

2. Свен Крамер (Нидерланды) – 6.10,76.

3. Денис Юсков (Россия) – 6.12,26…

5. Данила Семериков (Россия) – 6.13,77…

7. Александр Румянцев (Россия) – 6.16,09.