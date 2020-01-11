Конькобежец Юсков выиграл бронзу ЧЕ на дистанции 5000 м

Трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков занял третье место на дистанции 5000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Победу одержал нидерландец Патрик Руст, вторым стал его соотечественник Свен Крамер.
Россиянин Данила Семериков финишировал с пятым результатом, Александр Румянцев — с седьмым.
После двух дней соревнований в активе российской команды на чемпионате Европы 11 медалей — четыре золотые, три серебряные и четыре бронзовые.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 5000 м
1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.08,92.
2. Свен Крамер (Нидерланды) – 6.10,76.
3. Денис Юсков (Россия) – 6.12,26…
5. Данила Семериков (Россия) – 6.13,77…
7. Александр Румянцев (Россия) – 6.16,09.
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