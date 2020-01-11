В FIS рассудили Пеллегрино и Жуве, упавших в спринте и начавших выяснять отношения

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей объяснил, почему жюри не вынесло никаких наказаний по инциденту в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве.

Из-за падения после контакта на последнем повороте оба спортсмена упали и не смогли выйти в полуфинал. После финиша Пеллегрино эмоционально обвинил Жуве в испорченной гонке.

«Иногда у жюри бывают дискуссии, но сегодня не было спорных ситуаций. Отсутствие жёлтых карточек означает, что всё, по нашему мнению, происходило согласно правилам.

Глядя на кадры видеозаписи при её замедленном воспроизведении, мы видим, как Пеллегрино наступает на лыжу Жуве, который двигается чуть сзади итальянца в повороте. Никаких нарушений правил со стороны Жуве нет. Это стечение обстоятельств. Речь идёт о сантиметрах, и если бы Пеллегрино не коснулся лыжи Жуве, то ничего бы не произошло.

Реакция Пеллегрино после финиша? Всё было в порядке. В таких соревнованиях много адреналина, так что это нормально», — приводит слова Миньерея NRK.