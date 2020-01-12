Чудинов: Степичев завершил карьеру из-за неуверенности в себе

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о причинах завершения карьеры 25-летним Александром Степичевым.
«Мы много с ним говорили, я как-то его настраивать пытался. Просто какая-то неуверенность — быть может, после падения, которое у него случилось здесь на тренировке. Сложно сказать, там комплекс, но это его решение. Наоборот, его уговаривали.
Как он сказал, санный спорт должен быть в радость, а здесь просто какая-то работа и неуверенность, с которой ему сложно совладать. Он принял такое решение, мы отнеслись с пониманием, хотя со своей стороны я беседовал с ним и пытался мотивировать», — цитирует Чудинова ТАСС.
25-летний Степичев в нынешнем сезоне принял участие в трёх этапах Кубка мира, набрав 19 очков. В общем зачёте он делит 34–36-е места.
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