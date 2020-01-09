25-летний российский саночник Степичев завершил карьеру

Российский саночник Александр Степичев принял решение завершить карьеру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника сборных команд России по санному спорту Артёма Петракова. 25-летний Степичев в нынешнем сезоне принял участие в трёх этапах Кубка мира, набрав 19 очков. В общем зачёте он делит 34-36-е места.

«Александр Степичев после завершения североамериканских этапов Кубка мира написал заявление о завершении спортивной карьеры. Он хорошо показал себя на летней подготовке, рвался в команду и пробился в неё. Но особых результатов не было. Наверное, какие-то падения и психологические проблемы, с которыми он не смог справиться, и привели в итоге к такому решению», — сказал Петраков.