25-летний российский саночник Степичев завершил карьеру
Российский саночник Александр Степичев принял решение завершить карьеру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника сборных команд России по санному спорту Артёма Петракова. 25-летний Степичев в нынешнем сезоне принял участие в трёх этапах Кубка мира, набрав 19 очков. В общем зачёте он делит 34-36-е места.
«Александр Степичев после завершения североамериканских этапов Кубка мира написал заявление о завершении спортивной карьеры. Он хорошо показал себя на летней подготовке, рвался в команду и пробился в неё. Но особых результатов не было. Наверное, какие-то падения и психологические проблемы, с которыми он не смог справиться, и привели в итоге к такому решению», — сказал Петраков.
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