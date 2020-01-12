Шипулин рассказал о планах провести совместную тренировку с Сергеем Устюговым
Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин опубликовал совместное фото с лыжником Сергеем Устюговым. Бывший биатлонист рассказал, что планирует провести совместную тренировку с серебряным призёром многодневки «Тур де Ски» — 2020.
«Заехал сегодня за экипировкой в центр Евгения Дементьева в Екатеринбурге, а тут великий Сергей Устюгов! Поздравил его с серебром „Тур де Ски“ (даже сфоткались с его призом), обсудили последние новости и договорились как-нибудь потренироваться вместе. Рад был видеть!» — написал Шипулин.
Фото доступно на странице Антона Шипулина в «Инстаграме».
Ранее двукратный чемпион мира Устюгов сообщил, что пропустит этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место и будет готовиться к соревнованиям в Оберстдорфе.
Устюгов: переболел, поэтому не смогу приехать в Нове-Место
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