Туктамышева упала во время исполнения четверного сальхова. Видео
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает работу над четверными прыжками. На тренировке она попробовала выполнить четверной сальхов, но упала.
«Лизу не остановить. Четверной сальхов – уже в процессе», — говорится в подписи к видео.
Видео доступно в «инстаграме» федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
Ранее на чемпионате России в Красноярске Елизавета не смогла чисто выполнить четверной тулуп. После соревнований она сказала: «Есть теория: если делаешь четверной тулуп, то и четверной сальхов можешь выучить». На чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место.
В нынешнем сезоне Елизавеста стала третьей на этапах в Лас-Вегасе (США) и Чунцине (Китай).
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