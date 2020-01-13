Арутюнян: для меня образцом является работа Мишина с Туктамышевой

Сторонник возрастного ценза в фигурном катании, тренер двукратного чемпиона мира американца Нэйтана Чена Рафаэль Арутюнян, не считает возможным альтернативный путь развития вида спорта — разделение соревнований на техническое и артистическое катание.
«Это невозможно в принципе. Как вы представляете себе артистическую программу без сложных прыжков? Получится не спорт, а шоу. Поднятие возрастного ценза приведёт ведь ещё и к изменению методики тренировок. Работая со спортсменом, тренер будет знать, что у него есть время подготовить ученика к исполнению сложных элементов. Для меня образцом является работа Мишина с Туктамышевой. Ей уже 23, а она не просто исполняет сложнейшие в техническом плане программы, но и разучивает новые сложные элементы. Она достаточно давно прыгает на соревнованиях тройной аксель, а сейчас ещё и четверной тулуп. Для меня это не стало сюрпризом. Если фигуристка прыгает аксель в три с половиной оборота, то вполне может освоить четверной тулуп и четверной сальхов», — приводит слова Арутюняна «Большой спорт».
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