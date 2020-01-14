Российские кёрлингисты в четвертьфинале юношеских ОИ сыграют со Швейцарией
В заключительном матче группового этапа турнира по кёрлингу на юношеских Олимпийских играх смешанная сборная России выиграла у команды Польши. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу россиян. В составе сборной выступали Валерия Денисенко, Алина Фахрутдинова, Михаил Власенко и Николай Лысаков.
Российская команда одержала четыре победы в пяти матчах и заняла второе место в турнирной таблице группы А. Первой стала сборная Канады, третьей — сборная Южной Кореи, четвёртой — команда Польши, пятой — команда Испании. Замкнула таблицу Эстония.
В четвертьфинале сборная России сыграет с хозяевами турнира — командой Швейцарии, которая выиграла группу В. Матч состоится завтра, 15 января, начало — в 12:00 мск.
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