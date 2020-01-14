Гончаренко: если Трусова на ЧЕ сделает всё, что заявляет, обогнать её будет невозможно

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, почему в борьбе за победу на чемпионате Европы по фигурному катанию отдаёт предпочтение Алёне Косторной, а также отметила, что результат произвольной программы будет зависеть, по сути, от проката Александры Трусовой.



«Конкуренция, конечно, будет только между тремя нашими девочками, и поменяться местами они в итоге могут как угодно. Я отдаю предпочтение Косторной в силу катания и красоты. Это моё личное восприятие. Хотя в произвольной на чемпионате России Щербакова меня просто покорила. Трусова, естественно, молодец, но я говорю о своих предпочтениях.

Да, результат произвольной программы зависит, по сути, от Саши. Думаю, что в короткой будет первенствовать Косторная, потому что у неё очень красивая программа, имеется тройной аксель, но если Трусова сделает всё, что заявляет, обогнать её будет невозможно.



Если Косторная безукоризненно катает свои программы, то выглядит выигрышно. Правда, на чемпионате России, я считаю, ей не удалось выступить чисто. Она дрожала на выездах. Я же знаю, какую энергетику она может выдавать, но там она придерживала себя, и это было видно. Когда Алёна нервничает, то сдерживает эмоции, из-за чего пара выездов была не самой «плюсовой». По-моему, приступать к работе над четверным ей следует после летних сборов, а сейчас надо катать программы на максимуме, добиваться высоких компонентов, и это будет лучше», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».



Победу на чемпионате России одержала Щербакова, защитив титул. За два проката она получила от судей 261,87 балла. Второй стала Косторная (259,83). Третье место заняла Трусова (226,34).



29 декабря исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил список участниц, которые представят национальную команду на чемпионате Европы, в него вошли все три призёра соревнований в Красноярске.