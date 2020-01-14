Самсонов — о Тутберидзе: ребята говорили, что не надо её бояться

Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Этери Тутберидзе.
«Этери Георгиевна не ставит нам задачи на каждый старт. Она знает, что я многое могу. Я сам ставлю себе задачу показать чистое катание, чтобы на меня могли рассчитывать и в дальнейшем.
Ставит ли мне программы Даниил Глейхенгауз? Даниил Маркович сыграл большую роль в моей жизни. Благодаря ему я оказался в группе у Этери Георгиевны. Программы ставит он, но не только мне, а всей нашей группе. Даниил Маркович тоже хочет, чтобы я показывал чистое катание, потому что знает, что я всё могу.
Побаиваюсь ли Тутберидзе? Первые дни побаивался, затем привык. Да и ребята меня поддержали, говорили: «Не бойся, всё будет хорошо». Этери Георгиевна не строгая — она требовательная. Хочет, чтобы мы показывали свой максимум», — цитирует Самсонова «Советский спорт».
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