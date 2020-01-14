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Самсонов — о Тутберидзе: ребята говорили, что не надо её бояться

Самсонов — о Тутберидзе: ребята говорили, что не надо её бояться
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр Даниил Самсонов поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна не ставит нам задачи на каждый старт. Она знает, что я многое могу. Я сам ставлю себе задачу показать чистое катание, чтобы на меня могли рассчитывать и в дальнейшем.

Ставит ли мне программы Даниил Глейхенгауз? Даниил Маркович сыграл большую роль в моей жизни. Благодаря ему я оказался в группе у Этери Георгиевны. Программы ставит он, но не только мне, а всей нашей группе. Даниил Маркович тоже хочет, чтобы я показывал чистое катание, потому что знает, что я всё могу.

Побаиваюсь ли Тутберидзе? Первые дни побаивался, затем привык. Да и ребята меня поддержали, говорили: «Не бойся, всё будет хорошо». Этери Георгиевна не строгая — она требовательная. Хочет, чтобы мы показывали свой максимум», — цитирует Самсонова «Советский спорт».

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