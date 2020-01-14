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Навка анонсировала новое ледовое шоу и намекнула на участие Загитовой

Навка анонсировала новое ледовое шоу и намекнула на участие Загитовой
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка после завершения ледового шоу «Спящая красавица» анонсировала новый проект, намекнув, что в нём также примет участие Алина Загитова.

«Уже сейчас вы можете приобрести билеты на наше новое шоу, которое состоится в декабре 2020-го — январе 2021 года. Название и подробности мы пока держим в секрете, но скоро всё расскажем!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Navka_Show в «Инстаграме».

Запись сопровождается фотографией олимпийской чемпионки Загитовой, а под текстом отмечен её официальный аккаунт в социальной сети.

13 декабря Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Позже Алина приняла участие в ледовом шоу «Спящая красавица», где исполнила главную роль.

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