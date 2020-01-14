Навка анонсировала новое ледовое шоу и намекнула на участие Загитовой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка после завершения ледового шоу «Спящая красавица» анонсировала новый проект, намекнув, что в нём также примет участие Алина Загитова.
«Уже сейчас вы можете приобрести билеты на наше новое шоу, которое состоится в декабре 2020-го — январе 2021 года. Название и подробности мы пока держим в секрете, но скоро всё расскажем!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Navka_Show в «Инстаграме».
Запись сопровождается фотографией олимпийской чемпионки Загитовой, а под текстом отмечен её официальный аккаунт в социальной сети.
13 декабря Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Позже Алина приняла участие в ледовом шоу «Спящая красавица», где исполнила главную роль.
- 14 января 2020
-
23:24
-
22:59
-
22:39
-
21:45
-
21:10
-
20:33
-
19:55
-
19:00
-
18:59
-
18:28
-
17:31
-
17:17
-
17:17
-
17:05
-
16:19
-
15:40
-
15:28
-
13:54
-
13:24
-
12:26
-
11:52
-
10:52
-
09:41
-
08:29
-
00:57
-
00:28
-
00:20
-
00:07
- 13 января 2020
-
23:33
-
22:47
-
22:46
-
21:53
-
21:45
-
21:31
-
21:17