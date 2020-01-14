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Австрийский лыжник Балдауф, попавшийся на кровяном допинге, получил условный срок

Австрийский лыжник Балдауф, попавшийся на кровяном допинге, получил условный срок
Другие / Лыжный спорт 0

Инсбрукский окружной суд вынес решение по лыжнику Доминику Балдауфу, попавшемуся на применении кровяного допинга. Спортсмена приговорили к пяти месяцам тюремного заключения условно и штрафу в размере € 480 евро. Ещё € 960 евро он выплатит в качестве компенсации за ущерб, нанесённый Федерации лыжных гонок Австрии, сообщает Tiroler Tageszeitung.

27-летний спортсмен стал участником большого допингового скандала, разгоревшегося в 2019 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.

Вместе с Балдауфом в результате рейда в Зеефельде были задержаны Макс Хауке (Австрия) Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв (оба — Эстония) и Алексей Полторанин (Казахстан). Все они использовали допинг при помощи клиники немецкого врача Марка Шмидта.

В июле 2019 года Балдауф и Хауке были дисквалифицированы на 4 года каждый. Последнего ещё в октябре суд приговорил к пяти месяцам тюрьмы условно.

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