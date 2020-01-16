Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале. Соревнования пройдут в Граце (Австрия) с 22 по 26 января.



«К работе на чемпионате Европы по фигурному катанию Первый канал привлёк комментатора Александра Гришина, экспертов Татьяну Тарасову, Максима Транькова, Алексея Ягудина и Илью Авербуха, а также российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву, приглашённую для создания дополнительного онлайн-контента», — отметили в пресс-службе Первого канала.



Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце, где будет запасной.



Россию в женском одиночном катании на чемпионате Европы представят призёры национального первенства Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.



В марте Туктамышева представит в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу. Проект получил название «Невозможное возможно!».

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